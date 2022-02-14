Костюк та Ястремська синхронно вийшли в основну сітку турніру WTA в Дубаї

Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська впевнено пройшли кваліфікацію на турнірі WTA 500 у Дубаї.

Марта Костюк – Геррієт Дарт 6:1, 6:1

До слова Світоліна зберегла місце у топ-15 WTA, прогрес Костюк

Матч тривав 1 годину та 6 хвилин. Українка 4 рази подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 10 брейкпойнтів, повідомляє 24 канал.

Серед потенційних суперниць Марти Костюк у першому колі в основі: Аріна Соболенко, Паула Бадоса, Елізе Мертенс, Гарбіньє Мугуруса, Даніель Коллінс, Еліна Світоліна та Ірина Камелія-Бегу. Українка вперше грає на змаганнях у Дубаї.

Даяна Ястремська – Медісон Бренгл 6:1, 7:5

Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Ястремська 6 разів подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 9 брейкпойнтів.

Востаннє виграти три матчі поспіль Ястремська змогла 2 роки тому під час виступу за збірну України у Кубку Біллі Джин Кінг. Українка може зустрітися з тими ж суперницями, що й Костюк.