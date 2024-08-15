Костюк пробилася в 1/8 фіналу Мастерса у США, де зустрінеться з першою ракеткою світу

У ніч на 15 серпня відбулися матчі другого кола турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з Лулу Радовчич.

Лулу Радовчич – Марта Костюк 0:2 (3:6, 5:7)

Це була друга очна зустріч між суперницями. Як і на Олімпіаді-2024 перемогу у двох сетах здобула перша ракетка України, пише 24 Канал.

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Долю першого сету вирішив єдиний брейк у шостому геймі, який записала у свій актив Марта. У дев'ятому, коли Костюк подавала на партію, представниця Нової Зеландії мала два брейк-поінти, але не реалізувала їх.

Другий сет був схожий на справжні гойдалки. Українка зі старту повела 2:0, але не утримала перевагу й віддала три наступні гейми.

Найнебезпечніша ситуація для Марти Костюк була за рахунку 4:5. Перша ракетка Нової Зеландії мала три сетболи, проте українка їх відіграла, а згодом довела партію до своєї перемоги, зробивши брейк.

Протягом матчу Марта Костюк зробила 8 ейсів при 11 подвійних помилках, реалізувала 4 з 10 брейк-поінтів та виграла 9 із 11 геймів на своїй подачі.

. В наступному раунді Марта Костюк зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек. Це буде їх третя очна зустріч – українка поки що не перемагала польську тенісистку.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу свій матч ще не провела Еліна Світоліна, яка зіграє проти Джессіки Бузас Манейро. Поєдинок відбудеться 15 серпня та розпочнеться орієнтовно о 18:00.