Костюк помітили на тренуванні разом з чоловіком Світоліної: відео зустрічі

Українська тенісистка Марта Костюк вже почала тренування після травми гомілкостопа. Вона зустрілася на корті разом з Гаелем Монфісом.

Незвична пара на корті

Українська тенісистка провела тренування на корті із чоловічком Еліна Світоліної, Гаелем Монфісом. У своєму інстаграмі Костюк облікувала відео, де подякувала французу.

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Тенісисти розіграли між собою тренувальний матч.

Відео з тренування

Нагадаємо, що під час Вімблдону-2022 Марта травмувала гомілкостоп. Чоловік Світоліної також не грав через травми з травня. Його турбували болі у п'ятах. Через це він не виступив на Ролан Гаррос-2022, також він пропустив Вімблдон.

І в одиночному, і в парному розряді Костюк поступилася в другому колі Вімблдону.Через ушкодження вона пропустила мікст.

Зіркове подружжя

Нещодавно, 16 липня, Світоліна та Монфіс відсвяткували першу річницю весілля. Пара одружилася минулого року у швейцарському місті Ньон.

15 травня Еліна потішила своїх вболівальників радісною звісткою. Вона повідомила про свою вагітність. Вже у жовтні 2022 року у родині Світоліної буде поповнення. В Еліни народиться донечка.