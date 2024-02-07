Не є основним в Динамо: італійська Рома хоче придбати гравця молодіжної збірної України

Костянтин Вівчаренко викликав інтерес до себе з боку римської Роми. Втім "вовкам" треба виграти конкуренцію у турків, адже Фенербахче та Бешикташ також хочуть бачити у себе захисника Динамо.

На відміну від Шахтаря, цієї зими Динамо мовчить на трансферному ринку. Команда Шовковського орієнтується на наявні кадри та не збирається когось продавати.

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Ще один українець в Серії А

При цьому інтерес до футболістів киян навіть з боку клубі топ-ліг є. До прикладу, Владислава Ваната хочуть бачити в Наполі. Таком стало відомо, що ще один гравець "біло-синіх" може перебратися в Італію.

Італійські ЗМІ приписують римській Ромі інтерес до лівого захисника Динамо Костянтина Вівчаренка. Скаути "вовків" протягом осені слідкували за 21-річним українцем.

Ймовірно, влітку римляни спробують придбати Вівчаренка. Правда, їм доведеться виграти конкуренцію у турецьких клубів. Костянтина хочуть у себе бачити Фенербахче та Бешикташ.

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При цьому стамбульські гранди навіть намагаються викупити українця вже цього місяця. В Туреччині трансферне вікно відкрите до 9 лютого, тоді як в Італії воно вже зачинене.

Варто зазначити, що Вівчаренко не є гравцем основи Динамо, на лівому фланзі оборони частіше виходить Владислав Дубінчак. Цього сезону Костянтин провів лише 5 матчів за киян.

Хто такий Костянтин Вівчаренко

лівий оборонець народився в Одесі, але є вихованцем Динамо

за дорослу команду киян Вівчаренко дебютував у 2022 році

за цей час Костянтин награв 37 матчів, забивши три голи та віддавши один асист

оборонець є гравцем основи збірної України U21, за яку провів 26 ігор (2 голи та 2 асисти)

на молодіжному Євро-2023 Вівчаренко допоміг Україні вийти у півфінал та гарантувати собі кваліфікацію на Олімпіаду-2024

контракт Костянтина з Динамо діє до 31 грудня 2025 року, Transfermarkt оцінює українця у 1,5 мільйона євро

. Наразі в чемпіонаті Італії виступають двоє українців. Руслан Маліновський грає за Дженоа, а Віктор Коваленко є футболістом Емполі.