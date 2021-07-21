Костевич і Нікішин – прапороносці України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 у Токіо

У п'ятницю, 23 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2020 у Токіо. Український прапор нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Найдосвідченіші спортсмени відкриватимуть Олімпіаду-2020

Олімпіада-2020 у Токіо не лише особлива тим, що відбуватиметься у 2021 році, а й тим, що вперше в історії змагань країни-учасниці мають одразу по два прапороносці – жінку та чоловіка. З чим це пов'язано? Таким вчинком Міжнародний Олімпійський Комітет вирішив відстояти позицію гендерної рівності між чоловіками та жінками.

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Серед українських спортсменів прапором нестимуть одні із найбільш досвідчених атлетів – Олена Костевич та Богдан Нікішин.

Емоції Костевич та Нікішина

Для чемпіонки Олімпіади-2004 (Афіни) Костевич ці змагання стануть вже п'ятими у кар'єрі. 36-річна спортсменка, яка спеціалізується на кульовій стрільбі, зізналась, що завжди мрія виконати цю почесну місію. Вона також відзначила, що відразу декілька її суперників будуть прапороносцями своїх країн.

Ці Ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Якщо відверто, то я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих та досвідчених представників кульової й стендової стрільби. Мені приємно бути в їх рядах,

– розповіла Олена Костевич.

Фехтувальник Нікішин подякував іншим українським спортсменам за довіру. Для нього це велика честь нести "синьо-жовтий" прапор.

Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру та повагу. Маю позитивне ставлення до того, що буде два прапороносці. Це прекрасна ініціатива й буде здорово, якщо це стане доброю традицією

– відзначив Нікішин.

Рішення щодо прапороносців України на відкритті Олімпійських Ігор у Токіо було ухвалено під час загальнокомандних зборів присутніми наразі в Японії спортсменами Олімпійської збірної України.

Що відомо про прапороносців України

Олімпіада-2020 у Японії відбуватиметься з 23 липня по 8 серпня.

Олена Костевич тричі підіймалась на п'єдестал на Олімпійських іграх. У 2004 році українка стала олімпійською чемпіонкою в Афінах із пневматичного пістолета (10 метрів). Тріумфальною була й Оліміпада-2012 у Лондоні – дві "бронзи" (пневматичний пістолет, 10 метрів та пістолет, 25 метрів)

Богдан Нікішин тричі виступав на Олімпійських іграх (204, 2008 та 2016). Однак ще жодного разу не підіймався на подіум. Найближчим до нього був Нікішин у командній шпазі у Ріо-де-Жанейро – 4 місце. Український фехтувальник багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.