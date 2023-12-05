Корупційний скандал в українському футзалі: тренер однієї з команд звинувачує керівництво ліги

Головний тренер футзального клубу МСК Харків Станіслав Гончаренко розповів, чому його флеш-інтерв'ю, взяте після матчу 12 туру чемпіонату України з Енергією, не опублікували на ютуб-каналі Асоціації футзалу України.

Він вважає, що це було через його висловлювання щодо суддівства у Львові. Він наголошує про корупційний скандал.

Дивіться також Виліт з високо піднятою головою: ХІТ вирвав нічию у битві з чинним переможцем футзальної ЛЧ

Керівництво ліги звинуватили в корупції

"Чогось мій коментар не поставили. Чому – я розумію. Тому що я там сказав всю правду за те свавілля, яке трапилося у Львові. Там було всіляке свавілля зі сторони суддівської бригади. Я сказав всю правду в цьому інтерв'ю. Я так вважаю і так скажу. Я впевнений, що в цій грі була корупція. Я впевнений в цьому. Так не судять люди.

А чому це сталося? Всі зрозуміли, що Енергія відстає. Сьогодні я це ще раз побачив. Аврора відривається, ХІТ відривається, Ураган відривається. Що робити? Треба вибрати такий клуб, як МСК Харків, і розтоптати, витерти об нього ноги. З нами це і зробили, і думають, що так все пройде", – заявив тренер харків'ян в післяматчевому флеш-інтерв'ю.

Коментар, який процитовано вижче, Гончаренко дав після наступного матчу харків’ян у чемпіонаті проти Аврори-КЛАСТ (1:4), який був зіграний 3 грудня.