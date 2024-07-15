Фінал Копа Америка-2024 було відкладено майже на півтори години: що сталося

У понеділок, 15 липня, відбувся фінал Кубка Америки з футболу. За трофей боролися збірні Аргентини та Колумбії.

"Біло-блакитні" вдруге поспіль тріумфували на турнірі. Єдиний гол у матчі в екстратаймі забив Лаутаро Мартінес.

До теми Фінал Копа Америка-2024: що відомо про перемогу Аргентини

Шаленство перед матчем Аргентина – Колумбія

Утім, сам поєдинок був під загрозою зриву. Його старт відклали на 1 годину 23 хвилини через заворушення біля стадіону.

На "Хард Рок Стедіум" у Маямі велика кількість уболівальників намагалася потрапити на гру без квитків. Мова йде про тисячі фанатів.

Через це в цілях безпеки було ухвалено рішення тимчасово зачинити усі входи та відкласти початок матчу. Проте пізніше їх відчинили й безліч уболівальників потрапили на арену нелегально, адже всіх не вдалося перевірити.

Як уболівальники вільно заходили на стадіон без перевірки: дивіться відео

Зазначається, що на фінал Копа Америка було продано всі квитки – 65 тисяч, але на стадіон потрапило приблизно на 7 тисяч людей більше. Багато фанатів скористалися ситуацією та проходили зону турнікетів без контролю, дехто ж діяв "більш креативно" та дістався внутрішньої частини арени через систему вентиляції.

Фанати потрапляли на матч через системи вентиляції: дивіться відео

Повідомляється, що через заворушення біля стадіону була тиснява й декілька людей отримали травми, а ще низка вболівальників були затримані поліцією. Через цю вакханалію на арену не могли потрапити близькі футболістів – гравцям довелося виходити з роздягалень, щоб розв'язати цю проблему.

Врешті-решт, фінал все ж таки відбувся й Аргентина стала одноосібним рекордсменом турніру. Тепер у неї 16 трофеїв Кубка Америки, а в Уругваю – 15.