"Навчилися сімочку ковтати": Коноплянка присоромив гравців Шахтаря за поразку в ЛЄ – відео

Вінгер польської Краковії Євген Коноплянка несподівано отримав виклик до національної збірної України. І якщо ігрові кондиції ветерана викликають питання, то почуття гумору він не втратив.

Футболісти національної збірної України прибули до Лондону, де проведуть перший матч відбору до чемпіонату Європи-2024 проти Англії. Після тривалої перерви до команди повернувся Євген Коноплянка. Зустріч зіркового ветерана з партнерами по збірній була особливо зворушливою.

До теми Починаємо з Англії, закінчуємо з Італією: календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Коноплянка пожартував з поразки Шахтаря

У розташуванні збірної України Коноплянка зустрів своїх колишніх одноклубників по Шахтарю – Георгія Судакова, Анатолія Трубіна та Артема Бондаренка. Тож він не пропустив нагоди, щоб потролити молодих "гірників" за розгромну поразку (1:7) від Феєнорда в 1/8 Ліги Європи.

Ну, слухайте, ну йо-ма-йо. На трьох 24 роки. Малята, покладу вас у два дотики. Спостерігаю за вами, бачу, що навчилися сімочку ковтати,

– сказав Коноплянка.

Відео зустрічі Коноплянки з колишніми одноклубниками

Зазначимо, що самому Євгену теж немає чим похизуватися в нинішньому сезоні. 33-річний вінгер зіграв за Краковію 19 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Не надто яскрава гра українця відобразилася на трансферній вартості Коноплянки, яка становить 800 тисяч євро.

Напередодні поєдинку з Англією збірна України зіграє товариський матч проти Брентфорда. Очікується, що гра відбудеться 23 березня.