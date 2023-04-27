"Завжди говорив в обличчя": захисник Шахтаря розповів, як зіпсувались його взаємини з Петраковим

Правий захисник Шахтар Юхим Конопля розповів про стосунки з колишнім тренером збірної України Олександром Петраковим. Футболіст зізнався, чому їх взаємини були зіпсовані.

Було це ще під час переходу Юхима Коноплі з юнацької до дорослої збірної України. Цікаво, що у 2019-му році захисник Шахтаря став чемпіоном світу у складі "синьо-жовтих" U-20 якраз під керівництвом Олександра Петракова.

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Конопля: Нічого мені не пояснив і не сказав

Конопля зауважив, що у нього були теплі стосунки з українським тренером на тлі ейфорії після тріумфального ЧС.

"Коли ми з Петраковим виграли чемпіонат світу, то у нас були дуже добрі стосунки. Напевне, так у всіх хлопців. Однак коли він очолив національну збірну України, ситуація змінилася. Тоді був момент, що він когось відпустив, когось не відпустив", – сказав Юхим.

Футболіст донецького клубу розповів про телефонний дзвінок від Петракова щодо його виступів за українську збірну. Однак було не усе так гладко, як гадалось.

Він зателефонував мені: "Фімо, ти хочеш грати за збірну?". Я, звичайно, хочу. На грі я залишився на заміні. Думав, що гратиму в товариському матчі. У підсумку я нормально з Шахтарем і не тренувався, тому що тренування зі збірною були по 50 хвилин. І не зіграв. Нічого мені не пояснив і не сказав,

– сказав футболіст "гірників".

"Адміністратор надіслав голосове повідомлення, де сказав, що тренер на мене не розраховує"

Тоді Конопля вирішив прояснити ситуацію із відсутністю ігрової практики, тому вирішив поговорити із Петраковим. Але Олександр Васильович запевнив, що розраховує на правого захисника.

"Я підійшов до Петракова на п'ятий день збору: "У нас з вами хороші стосунки, кажіть як є: тягну я чи ні. Можливо, мені потрібно щось додати". Він сказав мені, що все гаразд, тренуйся. Потім були спаринги проти Емполі, Рієки, Боруссії. Перед матчем мені адміністратор надіслав голосове повідомлення, де сказав, що тренер на мене не розраховує. Мовляв, ти нам не потрібен", – розповів Конопля.

Юхим зізнався, що після цього випадку його стосунки з Петраковим похитнулись.

Петраков завжди говорив в обличчя, але тоді було неприємно. Якби сказав прямо, що не тягну, то ніяких питань нема. Не знаю щодо нього, але з мого боку наші взаємини зіпсувалися,

– додав Юхим.

Відзначимо, що спершу Петраков був виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з серпня по жовтень 2021 року. Після чого 17 жовтня 2021-го повноцінно очолив головну команду країни, з якою пропрацював до кінця 2022 року. Тепер очолює збірну Вірменії.

Конопля ж дебютував за дорослу команду України 7 жовтня 2020-го під керівництвом Андрія Шевченка у товариському поєдинку проти Франції (7:1). Захисник Шахтаря провів усю зустріч. Наразі в активі Юхима 3 матчі за синьо-жовту команду.