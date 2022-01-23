Коморські Острови не мають воротарів перед 1/8 фіналу Кубка Африки: матч не перенесуть

Збірна Коморських Островів 24-го січня має зустрітися з Камеруном в 1/8 фіналу Кубка африканських націй. Та перед поєдинком у "целакантів" немає воротарів.

У Коморських Островів великі кадрові проблеми

Відразу семеро футболістів збірної Коморських Островів заразилися коронавірусом. Позитивний тест здав і наставник команди Амір Абду. Загалом у делегації 12 підтверджених випадків COVID-19.

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Найгірше для команди те, що два позитивні тести здали голкіпери Алі Ахамада і Мойад Уссейні. Зважаючи на травму основного воротаря Салім Бен-Буана, у Коморських Островів не залишилося здорових голкіперів.

Бен-Буана отримав травму в матчі зі збірною Гани після порушення з боку Андре Аю.

Гра повинна відбутися

Попри те, що в Коморських Островів немає воротарів для матчу з Камеруном, гра має відбутися у запланований час.

Відповідно до регламенту Кубку Африки, збірні повинні грати, якщо в команді є не менше, аніж 11 гравців з негативним тестом на коронавірус.

Якщо серед цих футболістів не буде голкіпера, то місце у воротах має зайняти будь-який інший гравець.

Коморські Острови сподіваються, що травму Бен-Буана визнають винятковим випадком і гру перенесуть.