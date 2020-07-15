У Кривому Розі знову може з'явитися команда "Кривбас". Але це буде не створена нова команда, а перейменований "Гірник",

Про перейменування "Гірника" в "Кривбас" повідомляє Sport Arena. Тож вже новий сезон команда повинна розпочати під новим іменем.

До слова: Ліга чемпіонів 2020/2021: перші клуби гарантували собі участь у груповому етапі

При цьому невідомо, чи в клубі залишиться теперішній менеджмент. Однак видання відзначає, що влітку на команду очікує підсилення. Все через те, що перед ними буде поставлено завдання входу в УПЛ.

Зеленський та відродження "Кривбасу"

"Кривбас" грав на професійному рівні в Україні до 2013 року. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.