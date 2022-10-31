Важлива перемога: Колос обіграв Верес у матчі за шість очок

У Ковалівці відбувся заключний поєдинок 10-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Перемога над сусідом по турнірній таблиці дозволила господарям піднятися в єврокубкову зону.

Колос – Верес 2:0

Голи: Ільїн, 69, Чоботенко, 75

Колос на своєму полі зумів досить впевнено перемогти рівненський Верес у 10-му турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Обидва голи ковалівці забили в другій половині гри.

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Спочатку на 69-й хвилині Олег Ільїн відкрив рахунок у зустрічі, а ще за 6 хвилин після цього Сергій Чоботенко вдруге змусив Богдана Когута діставати м'яч із сітки, подвоївши перевагу Колоса.

Завдяки цій перемозі Колос обійшов у турнірній таблиці не лише Верес, що розташовувався на сусідньому рядку, а й київське Динамо. Ковалівці з 15 заліковими балами піднялися одразу в єврокубкову зону – на п'яте місце.

Відеоогляд матчу Колос – Верес

У наступному турі Колос зіграє на виїзді проти Олександрії, а Верес проведе виїзний матч проти Металіста 1925. Обидва поєдинки відбудуться 5 листопада.