Повторили результат першого кола: "пивовари" відібрали очки в Колоса – відеоогляд

Поєдинок Колос – Оболонь повинен був відкривати програму 16-го туру УПЛ. Проте через повітряну тривогу початок матчу довелося відкласти на дві години.

Колос – Оболонь 0:0

Ковалівська команда вже 8 матчів поспіль не програє в чемпіонаті УПЛ. Натомість "пивовари" у чотирьох останніх поєдинках не можуть здобути перемогу, пише 24 Канал.

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У першому таймі гарні нагоди відкрити рахунок мали гравці Колоса Безбородько та Мілько. У першому випадку м'яч пролетів над поперечиною, а в другому надійно зіграв голкіпер Оболоні Кичак.

"Пивовари" створили реальний момент під завісу першого тайму. Черненко намагався перекинути м'яч за комірець Фесюну, але забракло влучності.

На початку другого тайму виник спірний момент у штрафному майданчику Оболоні. На думку гравців Колоса м'яч влучив у руку футболіста киян. Проте арбітр після перегляду ВАР не призначив пенальті.

Наприкінці зустрічі господарі поля були ближчими до перемоги. Однак в підсумку арбітр зустрічі зафіксував нульову нічию. До речі, в першому колі команди завершили поєдинок з аналогічним результатом.

В турнірній таблиці Колос залишився на сьомому місці. У команди Вишняка 21 очко у 15 матчах.

Оболонь зберегла за собою 12 сходинку. "Пивовари" набрали 14 балів у 15 поєдинках.

Відеоогляд матчу Колос – Оболонь