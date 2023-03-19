Забуваючи про єврокубки: Колос поступився Минаю, який плекає надії залишитись в УПЛ – відеоогляд

"Хлібороби" не надто сильно демонструють своє бажання зіграти у єврокубках наступного сезону. А от у "лисиць" навпаки горять очі залишитись в елітному дивізіоні.

Колос – Минай 0:1

Гол: Кравчук, 9

Колос та Минай провели зустріч в рамках 18-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцем з якої неочікувано вийшли "лисиці". Команда з Ковалівки віддаляється від єврокубків, пише 24 канал.

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Не переконлива гра фаворита

Колективи не заставили футбольних фанатів довго чекати на забитий гол. Закарпатський клуб знайшов свій момент уже на 9-ій хвилині зустрічі. Забитим м'ячем відзначився Юрій Кравчук. Після подачі з кута поля захисник Миная влучним ударом головою відкрив рахунок у матчі, відправивши "круглого" під штангу воріт Колоса, 1:0.

"Хлібороби", які націлені на єврокубкову кампанію наступного сезону, не виглядали значно переконливішими, аніж команда-аутсайдер Української Прем'єр-ліги. Колектив з Ковалівки хоч і більше контролював м'яч та й по воротах суперникам намагався нанести більшу кількість ударів, проте це все було марно. "Лисиці" ж зрідка намагалися "поскалити зуби" та тільки заради того, аби не виглядати жертвою у матчі.

Команди більше голів своїм фанатам не бажали запропоновувати, тому і завершили матч з мінімальною перевагою Миная. Колос закріпився на 6-му місці (23 пункта у активі) чемпіонату України, відстаючи від єврокубкової зони на 5 очок. Минай все ж плекає надії втекти з "небезпечної зони", займаючи 13 місце чемпіонату (18 очок у активі). Цікаво, що 11-е (Чорноморець) та 12-е (Верес) місце чемпіонату також мають по 18 балів, тому закарпатці мають усі шанси на порятунок.

Відеоогляд матчу Колос – Минай: