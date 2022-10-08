Переплутав Алієва із Зозулею: відео кумедного ляпу коментатора у матчі Колос – Інгулець

У неділю, 7 жовтня, Колос та Інгулець зустрілись у 6-му турі УПЛ. Не обійшлось у матчі без курйозу від коментатора зустрічі.

Хто ж не помиляється

Коментатором поєдинку став Владислав Шалота. В одному з епізодів досвідчений коментатор сплутав двох колишніх гравців збірної України.

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У телетрансляцію потрапив Олександр Алієв, який взяв до рук зброю після 24 лютого та став на захист своєї країни. Алієв знайшов декілька годин вільного часу, щоб насолодитись футболом від Колоса та Інгульця. Як бачимо, що Олександр завітав на матч у військовій формі ЗСУ.

Однак коментатор замість колишнього футболіста Динамо побачив у кадрі Романа Зозулю. Алієв би пожартував із такого коментаторського ляпу.

Роман Зозуля на наших екранах. Екснападник національної збірної України, Дніпра. Завітав до Ковалівки, щоб поспостерігати за матчем наживо,

– сказав під час трансляції коментатор.

Відео ляпу коментатора

Нагадаємо, що матч Колос – Інгулець не потішив нас голами. Підсумковий рахунок поєдинку 0:0.

Зозуля, який із 2014 року підтримує українську армію, продовжує допомагати ЗСУ на відстані з Іспанії.