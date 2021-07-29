Колос дізнався суперника у кваліфікації Ліги конференцій

Ковалівський Колос дізнався з якою командою зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Команді доведеться відправитися Казахстан.

Колос у третьому ранді кваліфікації мав зіграти з переможцем пари Шахтар (Караганда, Казахстан) – Стяуа (Румунія).

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У першому матчі перемогу святкував румунський клуб з рахунком 1:0. А в Казахстані гра в основний час закінчилася з рахунком 2:1. При цьому що переможний гол було забито на 90+1 хвилині.

Зважаючи, що з цього сезону скасували правило виїздного голу, командам довелося грати додатковий час. За два тайми по 15 хвилин забитих голів не було. Тож переможця пари довелося визначати в серії пенальті.

Вирішальним став промах Васіле Моруцан. Ігор Шацький видав дивовижний сейв, не дозволивши йому забити.

Таким чином Шахтар виходить в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. І зіграє проти Колоса. Перша гра відбудеться 5 серпня у Ковалівці, а матч-відповідь 12 серпня у Караганді.