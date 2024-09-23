"Боже, яке кончене": колишня дружина Тимощука пояснила, чому він допомагає росіянам

Анатолій Тимощук після початку повномасштабного вторгнення жодним чином не засудив російську агресію та продовжує працювати "запорєбриком". Напередодні ж він пробив чергове дно, взявши участь у воєнному аукціоні Росії.

Тренер Зєніта передав футболку зі своїм автографом. Лот викупили за 700 тисяч рублів, кошти з якого підуть у Курську область, де зараз проходить спецоперація Сил оборони України.

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База від дружини Тимощука

На такий вчинок Анатолія Тимощука в інтерв'ю для Sport-express відреагувала його колишня дружина Надія Навроцька. Вона заявила, що вже навіть не дивується.

Толік у цьому плані дуже креативний і знайде, куди ще падати. Я навіть не дивуюсь його вчинкам. Що стосується цього аукціону, то це щось із рубрики "Боже, яке кончене". Молодець, Толік, Курська область історично належить Україні, і ЗСУ її вже звільняють, тому підтримуй українців,

– сказала Навроцька.

За словами Надії, росіяни думали, що Тимощук буде лідером думок серед українців, пропагуватиме "руський мір" і його будуть слухати. Але він ніяк не впливає на інфопростір України, бо просто не здатен цього робити та став ходячим мемом для українців.

Також Навроцька пояснила, чому Анатолій допомагає Росії. Вона вважає, що той вимушений демонструвати свою лояльність, щоб не потрапити на олівець до спецслужб:

"У Росії система стає все більш неадекватною і там закручують всім гайки – а-ля сталінські часи. Постійно йде тиск і підбурювання. Щоб там працювати, треба показувати, що ти є прибічником "російської адекватності".

Якщо він буде сидіти тихо, то буде ставати підозрілим для російських спецслужб. До нього будуть виникати питання і Толіку треба підтверджувати свою прихильність "руському міру" або втікати. Але як він втече, якщо перевів у Росію всі гроші з Німеччини вже після початку війни".

До слова. Тимощук і Навроцька розлучилися у 2016 році. Надія разом із двома доньками від Анатолія проживає у Німеччині.

Нагадаємо, що з січня 2023 року Анатолій Тимощук перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Його позбавили всіх нагород і відібрали тренерську ліцензію.