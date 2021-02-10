Колишня дівчина Жерома Боатенга знайдена мертвою, футболіст Баварії пропустить фінал клубного ЧС

25-річна модель Кася Ленхардт була знайдена мертвою у Берліні 9 лютого. Це сталося через тиждень після того, як її роман з футболістом Баварії Жеромом Боатенгом зі скандалом був розірваний.

Поліція не вважає смерть Касі Ленхардт насильницькою. Мова йде, скоріш за все, про самогубство.

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Жером Боатенг та Касі Ленхардт разом були 15 місяців. Але наприкінці січня 2021 року пара розійшлася. Мирним цей розрив не можна було назвати.

Видання Bild писало, що ще в січні модель розбила автомобіль футболіста, який після цього став просто металобрухтом. Після цього Боатенг заявив про необхідність "підвести межу", а також "вибачитися перед усіма, кого образив". Щодо останнього, то він мав на увазі свою колишню дружину Ребекку та їх дітей.

Натомість Кася Ленхардт, яка навіть зробила собі тату з іменем футболіста (Jerome), заявила, що розірвала стосунки через "брехню та постійну невірність" Боатенга.

В інстаграм вона теж написала про те, що варто провести межу.

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Після звістки про смерть Касі Ленхардт, Боатенг, який разом з Баварією перебував у Катарі на клубному Чемпіонаті світу, вирушив до Німеччини. Відтак він точно не зіграє у фіналі, який запланований на 11 лютого.

Щодо Касі Ленхардт, то популярність вона здобула завдяки участі в шоу Germany's Next Top Model у 2012 році.