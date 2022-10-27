Колишній футболіст збірної України зіграв матч в Криму: на гравцях були знаки окупантів

Російські окупанти намагаються створити видимість "нормального життя" на захоплених територіях. Деколи їм в цьому допомагають і українські перебіжчики.

Одним з тих, хто фактично допомагає окупантам, став колишній український футболіст Олександр Гайдаш. Він народився в Маріуполі, але найкращі роки своєї кар'єри провів у складі сімферопольської Таврії, до якої повертався чотири рази. Загалом за цю команду він забив 85 голів лише в чемпіонаті України. А в 1993 році навіть провів два матчі за збірну України.

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В жовтня 2022 року Гайдаш зіграв у матчі між колишніми гравцями Таврії та футболістами з Маріуполя. І на цей матч команди вийшли в футболках, на яких були намальовані знаки російських окупаційних військ під час війни проти України у 2022 році – "z" та "v". Суддям цього матчу дісталася ще один знак окупантів – "o". Скоріш за все, "судив" цей матч колишній український арбітр Анатолій Жабченко.



Гайдаш зіграв у футбол в окупованому Криму з загарбницькими символами / фото ТСК-Таврія

У 2014 році, після захоплення Криму Росією, Гайдаш прийняв російське громадянство. І почав займатися там "футбольною діяльністю", ставши директором футбольного клубу, який окупанти створили замість Таврії.