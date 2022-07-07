"Я люблю путіна": Адебайор "закопав" себе після зізнання у любові до кривавого диктатора
Колишній форвард Арсенала та Манчестер Сіті Еммануель Адебайор пробив дно словами закоханості у ворожу країну. Футболіста "понесло" не у той бік.
Адебайор: Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує
Еммануель Адебайор завітав на росію, взявши участь у спортивному форумі. Футболіст із Того розповів, що неабияк захоплюється володимиром путіним. Він вражений дисципліною та характером кремлівського терориста. Про це повідомляють проросійські телеканали.
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Я люблю путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо так, то так. Найбільше мені подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує,
– сказав гравець.
Також африканський футболіст засудив дискваліфікацію російських спортсменів та команд із міжнародної арени. Він вважає таке рішення несправедливим та повністю стоїть на стороні росіян. Адебайор взагалі включив російський футбол у топ-5 найкращих ліг.
Хоче із сім'єю відпочити у росії
На цьому компліменти у сторону ворожої країни не закінчились. Еммануель розповів, що хотів би провести свою відпустку з родиною у росії, а не їхати десь у Дубаї чи Іспанію, як це хоче 12-річна донечка.
Мені тут дуже подобається, так що я поговорю з нею. До мене тут взагалі ставилися, як до короля. Якщо буде шанс повернутися, я обов'язково це зроблю,
– додав Адебайор.
Що відомо про Адебайора, який відзначився "хворою" позицією
- Форвард, який у свої 38 років, ще досі не зв'язав із футболом. У липні 2021-го на правах вільного агента повернувся у рідну країну, де виступає за Семасі.
- За свою кар'єру пограв за цілий ряд топових клубів – МанСіті, Арсенал, Реал, Тоттенхем та Монако. Також пограв за Мец, Крістал Пелес, Башакшехір, Кайсеріспор та Олімпію.
- За кар'єру вже провів 590 матчів, у яких наколотив 205 голів та зробив 67 асистів.