У Саудівській Аравії зіркове поповнення: ексгравець Барселони змінив Європу на Близький Схід

Протягом останнього часу стався справжній футбольний бум у Саудівській Аравії. Країна з Перської затоки робить усе, щоб підняти національний інтерес до найпопулярнішого виду спорту.

Завдяки цьому керівництво Саудівської Аравії хоче провести на високому рівні Чемпіонат світу-2034. Він має стати чудовою візитівкою країни на майбутні десятиріччя.

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Нова зірка на Близькому Сході

У місцевому чемпіонаті виступають уже десятки зіркових футболістів, зокрема – Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Садіо Мане, Н'голо Канте, і цей список можна продовжувати. До них додалося ще одне гучне ім'я – Іван Ракитич.

Хорватський півзахисник є легендою іспанської Ла Ліги. Він зіграв 323 матчі за Севілью та 310 за Барселону, з якими в сумі здобув 15 титулів.

Саме з першого клубу футболіст і переходить у Саудівську Аравію. Він доєднається до клубу Аль-Шабаб, який посідає 11-те місце в чемпіонаті. Умови переходу наразі не оголошуються.

Дякуємо за те, що робив нас такими щасливими, бажаємо успіхів на твоєму шляху, Севілья завжди буде твоїм домом. Щиро дякуємо за все,

– йдеться у повідомленні Севільї.

Зазначимо, що новим одноклубником хорвата стане колишня зірка Атлетіко Яннік Карраско. Він грає у Саудівській Аравії з вересня 2023 року.

. Дебютувати за Аль-Шабаб в офіційному матчі Іван Ракитич може 16 лютого. У цей день новий клуб хорвата проведе перший поєдинок після поновлення чемпіонату, суперником буде Дамак, який, попри відсутність зірок, сенсаційно посідає проміжне п'яте місце.