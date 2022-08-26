Футзалу в умовах воєнного стану бути: в Україні стартуватиме новий сезон

26 серпня 2022 , 14:55
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Джерело:

фейсбук Асоціації футзалу України

Вслід за стартом УПЛ з футболу в Україні свій початок візьме футзальний сезон серед чоловічих команд. Екстра-ліга 2022/2023 буде поділена на дві групи.

Фанати футзалу радіють

Перший тур Екстра-ліги запланований на 3 вересня. Напередодні старту нового сезону у складах команд відбулось чимало змін. Дехто підсилив свій склад гравцями збірної України, а хтось навпаки став менш конкурентоспроможними.

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Чемпіонат України серед чоловічих клубів буде поділений на дві групи – "Захід" та "Центр". В обидвох групах буде по 5 команд.

Слід відзначити, що Львів та Київ будуть мати по два представники у новому сезоні-2022/2023.

Група "Захід"

  • Ураган (Івано-Франківськ)
  • Енергія (Львів)
  • Кардинал-Рівнестандарт (Рівне)
  • Сокіл (Хмельницький)
  • in. IT (Львів)

Група «Центр

  • ХІТ (Київ)
  • Черкасиобленерго (Черкаси)
  • Рятувальник (Ромни)
  • CLUST (Київ)
  • Харків (Харків)

Формат нового сезону

У першій частині чемпіонату команди зіграють кожна з кожною у два кола. Після чого проведуть 5 турів, де клуби двох груп зіграють між собою.

На третьому етапі чемпіонату клуби знову зіграють по своїх групах, але вже не у два кола, а в одне. На останньому етапі матчі команд проведуть між групами. Після чого відбудеться плей-офф.

  • Відзначимо, що напередодні старту Екстра-ліги відбувається Кубок Нескорених, який поділений на два регіони. Ураган у фіналі здолав у серії пенальті Енергію та став чемпіоном турніру у групі "Захід".
  • 26 серпня стартував перший день змагань для команд групи "Центр".
Автор: Софія Кулай