Футзалу в умовах воєнного стану бути: в Україні стартуватиме новий сезон

Фанати футзалу радіють

Перший тур Екстра-ліги запланований на 3 вересня. Напередодні старту нового сезону у складах команд відбулось чимало змін. Дехто підсилив свій склад гравцями збірної України, а хтось навпаки став менш конкурентоспроможними.

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Чемпіонат України серед чоловічих клубів буде поділений на дві групи – "Захід" та "Центр". В обидвох групах буде по 5 команд.

Слід відзначити, що Львів та Київ будуть мати по два представники у новому сезоні-2022/2023.

Група "Захід"