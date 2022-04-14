Коли Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022: дата матчу

Збірна України мала разом з усіма іншими європейськими збірними зіграти в березні матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України поєдинок перенесли на червень.

Матч відбудеться на початку червня

До оголошення дати матчу Україна – Шотландія ФІФА провела жеребкування фінальної частини Мундіалю в Катарі. Тепер українці дізналися, коли саме відбудуться поєдинки.

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У півфінальному поєдинку плей-офф відбору на ЧС-2022 Україна зіграє проти команди Шотландії. Матч відбудеться 1 червня.

Місце проведення матчу залишається незмінним – стадіон "Гемпден Парк".

Переможець поєдинку Україна – Шотландія зіграє у фіналі плей-офф відбору проти збірної Уельсу. У цій грі команди зустрінуться на домашньому стадіоні валлійців "Кардіфф Сіті" 5 червня.

1 червня: Шотландія – Україна

5 червня: Уельс – Шотландія / Україна

28 квітня національна команда розпочне підготовку до матчу плей-оф відбору чемпіонату світу-2022.