Коли Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на ЧС-2022: дата матчу
Джерело:УАФ
Збірна України мала разом з усіма іншими європейськими збірними зіграти в березні матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України поєдинок перенесли на червень.
Матч відбудеться на початку червня
До оголошення дати матчу Україна – Шотландія ФІФА провела жеребкування фінальної частини Мундіалю в Катарі. Тепер українці дізналися, коли саме відбудуться поєдинки.
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У півфінальному поєдинку плей-офф відбору на ЧС-2022 Україна зіграє проти команди Шотландії. Матч відбудеться 1 червня.
Місце проведення матчу залишається незмінним – стадіон "Гемпден Парк".
Переможець поєдинку Україна – Шотландія зіграє у фіналі плей-офф відбору проти збірної Уельсу. У цій грі команди зустрінуться на домашньому стадіоні валлійців "Кардіфф Сіті" 5 червня.
- 1 червня: Шотландія – Україна
- 5 червня: Уельс – Шотландія / Україна