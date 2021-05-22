Стала відома дата представлення Де Дзербі головним тренером Шахтаря

Шахтар незабаром оголосить про підписання контракту з тренером Сассуоло Роберто Де Дзербі. Очікується, що про призначення італійця оголосять 26 травня.
Про це написав журналіст Мірко Ді Натале. Сассуоло ще чекає матч Серії А останнього туру проти Лаціо.
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Де Дзербі проведе останнє тренування "нероверді" 23 травня, якраз напередодні матчу проти Лаціо.
Коротко про призначення Де Дзербі
- "Гірники" підпишуть з 41-річним італійцем контракт на 2 роки. Поки невідомо, чи послідують за тренером футболісти Сассуоло.
- У різний час повідомлялося, що Де Дзербі хоче бачити в своїй новій команді Андреа Консільї, Влада Кірікеша, Марлона, Жеремі Бога, Мануеля Локателлі і Філіпа Джурічича.
- У Сассуоло фахівець працює з 2018 року. Контракт 41-річного тренера з італійською командою закінчується 30 червня 2021 року. Тренер вже провів на чолі команди 199 матчів.