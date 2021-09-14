Коли збірна України з футболу зіграє у 2021 році

Збірна України у 2021 році проведе ще як мінімум чотири матчі, три з яких будуть офіційні. Два матчі відбудуться в Україні.

Збірна України з футболу продовжує виступати у відборі на чемпіонат світу 2022. Нашій команді залишилося провести ще три матчі у кваліфікації – одну гру проти Фінляндії на виїзді та два матчі проти Боснії та Герцеговини – вдома та в гостях.

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Також у розкладі збірної України є товариський матч проти Болгарії, який теж відбудеться в Україні.

Домашній матч проти Боснії та Герцеговини збірна України проведе 12 жовтня у Львові. Товариську гру проти Болгарії "синьо-жовті" зіграють в Одесі на стадіоні "Чорноморець" 11 листопада.

Відтак два матчі збірна України зіграє у жовтні, а ще два – у листопаді.

Календар матчів збірної України з футболу у 2021 році

9 жовтня. Фінляндія – Україна. Відбір на чемпіонат світу 2022. Хельсінкі, Олімпійський стадіон.

12 жовтня. Україна – Боснія та Герцеговина. Відбір на чемпіонат світу 2022. Львів, "Арена Львів".

11 листопада. Україна – Болгарія. Товариський матч. Одеса, стадіон "Чорноморець".

16 листопада. Боснія та Герцеговина – Україна. Зениця, стадіон "Біліно Поле".

Більше у 2021 році збірна України не зіграє. Тож наступні матчі проведе вже у 2022 році. Якщо команда не зуміє посісти перше місце у своїй групі, і буде другою у турнірній таблиці, то доведеться зіграти матчі плей-офф кваліфікації. Вони заплановані на березень 2022 року. Однак на відміну від попередніх кваліфікацій, цього разу команди будуть розділені на групи по чотири збірні (таких груп загалом буде три), де спочатку будуть півфінали, а переможці зіграють у фіналі. Хто виграє у фіналі – отримає путівку на ЧС-2022.