Лідеркою серед українців за отриманими призовими стала Ангеліна Калініна. Тенісистка цього року змогла заробити на корті 892 767 доларів, з них 44 613 – у парних турнірах.

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Хто з українців заробив найбільше в цьому сезоні

Водночас друге місто посіла Марта Костюк з призовими в розмірі 797 983 доларів. А парні турніри принесли українській спортсменці 129 346 доларів.

Топ 5 українок за гонорарами в цьому сезоні (одиночний і парний розряди):

Ангеліна Калініна – 892 767 доларів;

Марта Костюк – 797 983 долари;

Людмила Кіченок – 477 806 доларів;

Леся Цуренко – 461 315 доларів;

Даяна Ястремська – 485 220 доларів.

Тоді як серед чоловіків найбільше на корті заробив Ілля Марченко – 80 035 доларів, з яких 4 041 долар – у парних турнірах. А друге місце серед українських тенісистів дісталося Віталію Сачку. Спортсмен цього сезону отримав призовими 78 620 доларів, серед яких 7 492 долари – у парі.

Топ 5 українців за гонорарами в цьому сезоні (одиночний і парний розряди):

Ілля Марченко – 80 035 доларів;

Віталій Сачко – 78 620 доларів;

Денис Молчанов – 55 146 доларів;

Олексій Крутих – 45 047 доларів;

Олег Приходько – 30 871 долар.

Хто зі світових тенісистів отримав найбільший гонорар

Додамо, що загалом у чоловічому турі лідером за призовими цьогоріч став Новак Джокович з шаленим гонораром у 9 934 582 долари. Ба більше, за перемогу на Підсумковому чемпіонаті сербський спортсмен отримав рекордні призові в історії тенісу.

А лідеркою серед жінок на корті стала Іга Свьонтек. Польська спортсменка отримала призовими 9 875 525 доларів.