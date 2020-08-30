Криворізький "Кривбас", відродити який доручив президент Володимир Зеленський, креативно підійшов до насмішок у ЗМІ через їхній фан-шоп.

Клуб провів свій дебютний матч після відродження у першому попередньому раунді Кубка України-2020/21 проти "Черкащини" (4:2). На ньому і був помічений фан-шоп, назву якого написали англійською fun shop замість правильної fan shop, пише ТСН.

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Тож клуб вирішив провести урок англійської у соцережах. На ролику тренер пояснює гравцям, що fun – це веселощі, а fan – вболівальник.

"До єврокубків у нас три роки, ми ще встигнемо вивчити англійську", – йдеться у відео.

"Кривбас" та прохання Зеленського

У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.