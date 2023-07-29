Декілька разів підтвердили свій клас: українські гімнасти здобули три медалі на фестивалі ЄЮОФ

Українські спортсмени змогли здобути цінні нагороди на молодіжних змаганнях. Гімнасти поповнили "синьо-жовту" скарбничку трьома трофеями.

Іван Рудий завоював "срібло" та "бронзу" на континентальній першості. А от Святославу Шведу підкорилась бронзова медаль.

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Талановита молодь

Українські спортсмени отримали нагоду взяти участь на XVІІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Маріборі (Словенія). Та от представники "синьо-жовтої" збірної приїхали на змагання не просто відбувати номер. Українці кинулися у гонитву за медалями, що їм успішно і вдалося зробити. Таким чином, наші гімнасти вибороли відразу три нагороди за підсумками останнього дня континентальних змагань. Призерами від України стали Іван Рудий та Святослав Швед.

Українцям разом вдалося піднятися на один і той ж п'єдестал пошани у змаганні на паралельних брусах, проте на різні сходинки. Святослав Швед, набравши 13,266 балів, зміг вибороти бронзову медаль. Іван Рудий ж у свою чергу став срібним призером змагань, оскільки отримав за свій виступ оцінку 13,800. Рудий поступився золотому призеру змагань Йоану Іванову, який представляв Болгарію, всього на 0,100 балів.

Проте Іван на даному досягненні не зупинився. Рудий також примудрився вибороти бронзову нагороду у фіналі змагань на поперечині, отримавши оцінку 13,200. Таким чином, українці оформили медальний хет-трик на XVІІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Маріборі.

Призерів першості нагороджували не тільки цінними медалями, а й іграшками талісмана даних юніорських континентальних змагань, а саме лисицею Фоксі. Вона – символ Олімпійського комітету Словенії, де проходили змагання.

Українські призери / НОК