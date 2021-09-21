На Київщині трагічно загинув 16-річний фехтувальник збірної України: подробиці

У неділю, 19 вересня, внаслідок нещасного випадку трагічно загинув фехтувальник - член національної збірної команди України, шпажист ДЮСШ "Армієць" Тимофій Сас (Калітовський).

Під час риболовлі підліток вудкою зачепив високовольтну лінію і отримав смертельний удар струмом. Прощання із загиблим спортсменом відбудеться 21 вересня.

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"19 вересня внаслідок нещасного випадку трагічно загинув талановитий фехтувальник – член національної збірної команди України, шпажист ДЮСШ "Армієць" Тимофій Сас (Калітовський). Федерація фехтування України висловлює глибокі співчуття батькам і родині Тимофія. Світла пам'ять", – йдеться у повідомленні.



Тимофій Сас / Фото ФФУ

Що трапилося з Тимофієм Сасом

Прощання з хлопцем відбудеться 21 вересня з 13:30 біля входу у спорткомплекс ДЮСШ "Армієць".

Як повідомляли у Нацполіції, хлопця вбило струмом під час риболовлі. У неділю, 19 вересня, близько 15:00 медики повідомили в поліцію, що 16-річний хлопець отримав електричний розряд, несумісний із життям.

Поліцейські встановили, що два неповнолітніх товариші прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити.

16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Він отримав при цьому розряд.

Небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка тільки констатувала смерть підлітка.