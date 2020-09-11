Через збільшення кількості інфікованих на коронавірус в Києві, столиця України переходить у "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки. Відтак запроваджуються нові обмеження, які вплинуть на проведення спортивних заходів. А також заняттям спортом.

Про нові обмеження, які запроваджують в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вони наберуть чинності з понеділка, 14 вересня.

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Одне з обмежень стосується проведення масових заходів, в тому числі спортивних. Їх дозволять проводити за умови, якщо учасників буде не більше 220 осіб – одна особа на 10 метрів квадратних площі будівлі.

Відтак проведення футбольних матчів в Києві точно відбудеться без глядачів. На 15 вересня в Києві на НСК "Олімпійський" запланований матч "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ. Перед цим матчем гравців та тренерів "Динамо" зобов'язали здати ще один тест на коронавірус.

Також заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 метрів квадратних приміщення.

Про решту обмежень, які запроваджують у Києві через потрапляння в "помаранчеву" зону – читайте за посиланням.