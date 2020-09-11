Київ увійшов у "помаранчеву" зону через коронавірус: як це вплине на спортивні події у місті
Через збільшення кількості інфікованих на коронавірус в Києві, столиця України переходить у "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки. Відтак запроваджуються нові обмеження, які вплинуть на проведення спортивних заходів. А також заняттям спортом.
Про нові обмеження, які запроваджують в Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вони наберуть чинності з понеділка, 14 вересня.
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Одне з обмежень стосується проведення масових заходів, в тому числі спортивних. Їх дозволять проводити за умови, якщо учасників буде не більше 220 осіб – одна особа на 10 метрів квадратних площі будівлі.
Відтак проведення футбольних матчів в Києві точно відбудеться без глядачів. На 15 вересня в Києві на НСК "Олімпійський" запланований матч "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ. Перед цим матчем гравців та тренерів "Динамо" зобов'язали здати ще один тест на коронавірус.
Також заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 метрів квадратних приміщення.
Про решту обмежень, які запроваджують у Києві через потрапляння в "помаранчеву" зону – читайте за посиланням.
- Відзначимо, що у п'ятницю, 11 вересня, у Києві відбудуться два футбольні матчі. О 17:00 "Оболонь" прийме "Прикарпаття". А о 19:00 "Динамо" зіграє проти "Десни". Спочатку "Оболонь" повідомляла, що їх матч відбудеться з глядачами на трибунах. При цьому "Оболонь-Арена" вміщає лише 5100 глядачів.
- Натомість в "Динамо" одразу заявили, що вболівальників на їх матчі не буде. Хоча цей матч запланований на НСК "Олімпійський", де можна розмістити понад 70 тисяч вболівальників.
- Та згодом керівництво "Оболоні" прибрало згадку про глядачів на трибунах.