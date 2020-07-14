У Києві бейсболісти команди "Атма" були змушені вкладати власні кошти, щоб відновити поле, на якому вони грають. Отримати фінансову допомогу від влади чи спонсорів так і не вдалося.

Реконструйоване поле відкрили у парку "Муромець" в Києві в суботу, 11 липня. Там же зіграли й матч, пише управління фізичної культури та спорту Київської обласної державної адміністрації.

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Гравці довго намагалися отримати необхідне фінансування від місцевої влади. Але не вдалося. Не підтримали їх проєкт і спонсори. Тож гроші на реконструкцію поля спортсмени виклали з власних кишень. Назвали його "Полем чудес".

На перший етап реконструкції витратили 284 тисячі гривень. За ці кошти зняли ґрунт, поклали внизу щебінь, а над ним гранвідсів. Також зробили дренажну систему. На полі є й необхідна пітчерська гірка. Попереду ще треба зробити свердловину, огорожу, полив, покласти траву.

"При будівництві дотримуються всіх світових стандартів, і поле буде обов’язково сертифіковане", – переконують в Київській ОДА.