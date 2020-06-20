Декілька футболістів футбольного клубу "Рух" здали позитивний тест на COVID-19. Матч 20-го туру Першої ліги України з "Агробізнесом" буде пенересено.

Як повідомляє сайт львів'ян, COVID-19 було виявлено у чотирьох членів клубу за результатами проведеного ПЛР-тестування.

До речі Коронавірус у "Карпатах": виконавчий директор розповів про ситуацію в клубі

Хто захворів на COVID-19

"Рух" заявляє, що вірус було виявлено у двох захисників, півзахисника та одного працівника клубу.

Ще декілька футболістів "жовто-чорних" – під підозрою.

"Рух" пише, що повідомив про це медично-спортивний комітет Української Асоціації футболу (УАФ), а також проінформував Професіональну футбольну лігу (ПФЛ).

Клуб звернувся в УАФ та ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги "Рух" – "Агробізнес" на пізніший термін.

Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Зазначимо, що поновлення сезону у Першій лізі заплановано на 24 червня.

До теми "Динамо" допоможе клубам Першої ліги, в яких немає грошей на тести на коронавірус

"Рух" – другий клуб зі Львова, де спалах COVID-19

Перед рестартом УПЛ COVID-19 виявили у футболістів львівських "Карпат". Вірус був виявлений під час підготовки до матчу чемпіонату України проти "Маріуполя".

Через зараження гравцями "Карпат" гра не відбулася 31 травня.

1-го червня "Карпати" пройшли повторне тестування, у результаті якого менше, аніж половина тестів дали позитивні результати. Всього тест здали 65 осіб.

16 червня у "Карпатах" закінчився 15-денний карантин . Протягом цього періоду "леви" не могли проводити командні тренування.

Восьмеро футболістів та п'ятеро працівників "Карпат" все ще мають ознаки COVID-19 і продовжують залишатися ізольованими.

"Карпати", які пропустили 3 тури, повернуться на футбольне поле 21 червня. Львів'яни у Луцьку зіграють домашній матч з "Олімпіком".