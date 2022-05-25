Кіліан Мбаппе залишився в ПСЖ: тепер він став великим та впливовим

Ситуація з продовженням кар'єри Кіліана Мбаппе вирішилася настільки швидко, що дехто навіть не до кінця усвідомив, що сталося насправді. А насправді французький нападник зробив черговий крок до своєї легендарности. Правда деколи це може закінчитися забронзовінням ще за життя. Але про все по черзі.

Весь минулий сезон Мбаппе тільки й торочив про те, як він мріє перейти в мадридський "Реал". Тут були й ностальгічні фотографії 14-літнього юнака, стіна спальні якого обвішана фотографіями Кріштіану Роналду в складі "вершкових". І постійні чутки про те, що він відмовився від чергової пропозиції ПСЖ продовжити угоду.

Варте уваги Довбик узгодив контракт з італійським клубом, – ЗМІ

Загалом все йшло до того, що влітку 2022 року Мбаппе скаже bon voyage та відправиться в Мадрид вільним агентом. Там вже, мабуть, підраховували скільки грошей принесе підписання такого футболіста. Хоча і витратитися на нього доведеться чимало.

Але сталося не так, як гадалося. І Мбаппе доволі неочікувано підписав новий контракт з ПСЖ. На три роки. І захмарні гроші. Мова йде як про зарплату (100 мільйонів євро на рік) так і бонус за підписання (130 мільйонів євро).

Такому рішенню обурилися не лише в "Реалі" та вболівальники клубу, але й керівництво іспанської Ла Ліги. Адже прихід такого гравця значно піднімав рейтинги чемпіонату.



Мбаппе "кинув" Реал, як м'яч поміж гравців мадридського клубу / Фото Getty Images

Гроші вирішують все? Майже

Багато хто звинувачує Мбаппе в тому, що він повівся на гроші, які йому запропонували в ПСЖ. І обрав їх замість мрії. Хоча "Реал" теж був готовий фактично озолотити його. І навіть була інформація, що пропозиції обох клубів щодо фінансів майже однакові. Тож виходить, що справа не в грошах. Тоді в чому?

Вплив

Теперішнім зіркам мало грати в футбол. Навколо них чимала команда, і саме вони хочуть приймати рішення щодо діяльності клубу. Не буде дивиною, якщо Мбаппе стане чи не ключовою фігурою у прийнятті рішень в ПСЖ. Так, як це робив Лео Мессі в "Барселоні". Правда чим це закінчилося для іспанського клубу всі пам'ятають – шалені борги та прощання зі своєю зіркою, яке можна описати лише словом фіаско.

Підтвердження цих слів можна буде очікувати влітку, коли відбудуться перестановки в керівництві клубу, а саме хто буде спортивним директором. Навряд чи Леонардо, який зараз обіймає цю посаду.

Ще одне питання – тренерське крісло. Хто тільки не висловлював незадоволення роботою Маурісіо Почеттіно. Цілком ймовірно, що влітку його може замінити Зінедін Зідан. Його то якраз і можна заманити в Париж роботою з Мбаппе. І самого Мбаппе втримати обіцянкою призначити Зізу.

Окрім нового тренера та спортивного директора, цілком ймовірно, влітку мова йтиме про значне оновлення складу команди. Все заради Ліги чемпіонів – трофей, який поки так і не підкорився французу. І тут теж Мбаппе може мати вирішальне слово.

Чи було б в нього все це, якби він зараз перейшов в "Реал"? Навряд. Там свої лідери та "центри прийняття рішень".

Мбаппе тепер – головна зірка Парижа

Ще одна важлива "перемога" Мбаппе – тепер він головна зірка ПСЖ. Йому вдалося залишити позаду Неймара. І втриматися під тиском величі Мессі. Саме навколо Мбаппе тепер буде будуватися клуб. Він головний. Його люблять фанати, а після рішення залишитися будуть носити на руках. Неймар та Мессі ж залишаться "маркетинговими" футболістами для ПСЖ – приноситимуть гроші за продаж футболок.



Мессі не став на шляху до величі Мбаппе / Фото Getty Images

Шлях в "Реал" все ще залишається відкритим

Ймовірність того, що Мбаппе таки стане гравцем "Реалу", все ще залишається. Ні, не в цьому сезоні. Але президент клубу Флорентіно Перес розуміє, яку користь гравець може йому принести. Образи образами, а гроші він вміє рахувати. Мбаппе лише 23 роки. Якщо все буде добре, то на нього чекає довга кар'єра. І якщо він перейде аж через три роки вільним агентом, то йому буде лише 26 – це якраз вік футбольної зрілості. А можна постаратися купити його і раніше, а не очікувати до останнього. За 24-річного Кріштіану Роналду свого часу не поскупились викласти понад 93 мільйони євро. А чим зараз ситуація інша?

І ще трохи про відданість

Коли всі говорять про той факт, що Мбаппе зрадив "Реалу", підписавши новий контракт з ПСЖ, то чомусь упускають той факт, що француз одночасно вів переговори й з "Ліверпулем". Якби він так беззаперечно хотів перейти до "галактікос", то навряд чи говорив би з іншими клубами.