Влада в Україні визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Тепер Україна офіційно займає своє місце серед більш ніж 25 країн світу, де кіберспорт визнаний офіційним спортом.

Відповідне рішення прийняла комісія з визнання виду спорту в Україні, повідомляє заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Нагадаємо: Україна може стати першою кіберспортивною країною у світі: як і для чого змінять готель "Дніпро"

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців. До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", – відзначив Борняков.

"Статус офіційного виду спорту – це велика перемога і результат двадцятирічної роботи усіх гравців ринку, ентузіастів, професійних і аматорських команд, участь і перемоги в десятках європейських і міжнародних турнірах – те, завдяки чому на кіберспорт звернули увагу і почали сприймати всерйоз", – додали в Українській професійній кіберспортивній асоціації.

У Міністерстві цифрової трансформації від такого кроку бачать можливість поповнити державний бюджет.

"Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", – додав Борняков.