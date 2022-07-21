Німецький Кельн закликає УЄФА відсторонити білоруські клуби від участі в єврокубках

Німецький футбольний клуб Кельн звернувся до УЄФА з проханням відсторонити білоруські клуби від участі в єврокубках у сезоні-2022/2023.

Клуб засудив дії самопроголошеного президента білорусі

Якщо російські футбольні клуби відсторонили від участі від єврокубків, то проти білоруських команд санкцій не запроваджували. Це суперечить рекомендації МОК від лютого цього року, в якій керівний спортивний орган рекомендував відсторонити від змагань представників обох країн-агресорів.

До речі У FIFA 23 не буде збірної росії та російських клубів

З цього приводу німецький Кельн вирішив звернутися до УЄФА та Німецького футбольного союзу. Клуб наголосив, що грати з представником країни-агресора є цілком недоречно.

У клубі нагадали про безпосередній зв'язок Білорусі із вторгненням російських військ до України, що триває вже 148-й день.

"Рада правління та керівництво клубу рішуче засуджують близькість білоруської влади до Росії та відповідну поведінку. Значна підтримка Білоруссю російської війни в Україні не відповідає цінностям не лише клубу, але й усього спорту.

Тому у своєму зверненні до УЄФА Кельн просить президента організації Александера Чеферіна дотримуватися рекомендацій МОК та негайно відсторонити як російські, так і білоруські команди з усіх єврокубкових змагань. Кельн також особисто проінформував керівництво Німецького футбольного союзу про свою позицію та контактує з іншими учасниками Ліги конференцій для залучення підтримки", – йдеться у заяві німецького клубу.

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