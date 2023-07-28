Найкраща в історії: українка Катерина Садурська встановила унікальний світовий рекорд

Харків'янка досягла неймовірного результату на міжнародних змаганнях із фрідайвінгу. Катерина пірнула на глибину, яка раніше нікому не підкорювалася в одній із найскладніших дисциплін.

Світовий рекорд Катерина встановила на змаганнях Vertical Blue 2023, що відбуваються на Карибах. До цього Садурська встановила світовий рекорд у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів за правилами AIDA, пірнувши на глибину 74 метри, пише 24 Канал.

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Наполегливість принесла результат

Але їй цього здалося замало й харківська спортсменка 25 липня вирішила його перевершити. Перша спроба виявилася невдалою, але українці ніколи не здаються.

Тому 27 липня Катерина знову вдягла екіпірування й цього разу наша дайверша вже покращила свій попередній показник та пірнула на глибину 76 метрів. Це стало рекордом не тільки за правилами AIDA, а й абсолютним світовим рекордом. Українська спортсменка протягом вдалої спроби перебувала під водою 3 хвилини 12 секунд.

Дивіться відео рекордної спроби Катерини Садурської

За словами організаторів, це досягнення є безпрецедентним у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу, де дайвер спускається та піднімається вертикально, використовуючи лише власну м’язову силу без допомоги ласт чи будь-яких інших пристроїв.

Після підняття на поверхню спробу українки зарахували. Присутні спортсмени радісно привітали Катерину зі встановленням нового світового рекорду та подякували за можливість розділити з нею цей радісний момент, а самій Садурській вручили документ, який підтверджує її унікальність.



Катерина Садурська після встановлення світового рекорду / інстаграм спорсменки

