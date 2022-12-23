Майже найкраща: Катерина Монзуль увійшла до топ-3 арбітринь світу

За версією IFFHS українська арбітриня Катерина Монзуль стала однією з найкращих у своїй справі у 2022 році. Та от вибратись на вершину списку Катерині не вдалось

IFFHS – міжнародна організація, яка збирає та систематизує футбольну статистику світу, яка була заснована у 1984 році. Щороку організація вручає нагороди найкращим у світі: суддям, тренеру національної збірної, тренеру клубу, бомбардиру національної збірної, бомбардиру національних чемпіонатів.

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Катерина Монузль посіла друге місце у голосуванні за найкращу, набравши 45 очок. Переможницею номінації стала француженка Стефанні Фрапар, яка набрала 135 балів. Фрапар уже вчетверте поспіль стає найкращею арбітринею світу. Також вона перша жінка, яка судила матч чемпіонату світу (Коста-Рика –Німеччина). Третя сходинка дісталась фінці Ліні Лехтоваарі з 30-ма балами.

Катерина Монзуль також перемагала у номінації найкращої арбітрині, у 2015-ому. У тому році вона відсудила поєдинок фіналу жіночого чемпіонату світу між збірними США та Японії.

Досягнення Катерини Монзуль: