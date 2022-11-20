Катар – Еквадор: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2022

Катар та Еквадор зіграють у матчі-відкритті чемпіонату світу з футболу 2022. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат світу з футболу 2022 стартує 20 листопада. Хоча перед тим датою відкриття турніру було 21 листопада. Але через збірну Катару його перенесли – все заради того, щоб саме господарі зіграли у матчі-відкритті.

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Відтак саме матч Катар – Еквадор стане першим на ЧС-2022. Гра відбудеться на стадіоні "Аль-Байт" і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Варто відзначити, що для Катару це буде дебютна участь на чемпіонаті світу. Збірна потрапила туди як господарка турніру. Натомість Еквадор вже вчетверте у своїй історії зіграє на Мундіалі.

Матч Катар – Еквадор в Україні транслюватиметься безкоштовно на регіональних каналах "Суспільного" та на сайті "Суспільне Спорт", а також на платформі Megogo (однак лише для власників підписок "Максимальна" або "Спорт").

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Катар – Еквадор.

Онлайн-трансляція матчу Катар – Еквадор