Велике болото замість футбольного поля: Лунін прокоментував перемогу Реала у Кубку Короля

Андрій Лунін відстояв на нуль у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти скромного Касереньо. Реал спромігся лише на один гол.

Переможний гол у матчі на 69 хвилині забив Родріго. Бразилець класно обіграв у штрафному Касереньо двох суперників та красиво обвідним ударом вразив володіння господарів.

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Лунін: Ми знали суперника і поле, яке на нас чекало

Цей матч Реал швидше хоче забути, аніж пригадувати. Адже це було складно назвати футболом. Якість поля на рідному стадіоні Касереньо була жахливою. Воно більше нагадувало велике болото, аніж футбольне поле, де може грати іспанський гранд.

Стало зрозуміло, чому Карло Анчелотті поберіг своїх лідерів та не включив їх у заявку на цей матч, давши відпочинок. На цьому полі вони легко могли отримати травму.

За те цей приїзд "Королівського клубу" влаштував у місті справжнє свято. На трибунах не було яблуку впасти. Здавалось, що уболівальники сиділи та стояли усюди, де тільки могли.

Андрій Лунін, який відстояв увесь матч на нуль, прокоментував поєдинок. За словами українського голкіпера, вони знали усі деталі про поле та свого суперника. Лунін відзначив Касереньо.

"Ми знали суперника і поле, яке на нас чекало. Це конкурентоспроможна, сильна команда, у них складне поле і щільний захист. Але врешті-решт, це була хороша ніч для нас, а це найголовніше. Одна з відмінностей полягає у тому, що ми не так часто володіли м'ячем. Це через поле. Нам не вистачало дотику до м'яча та гри у той футбол, в який ми зазвичай граємо. Було складно грати довгими передачами та боротися в дуелях. Але ці ігри також треба вигравати", – розповів українець.

"Головне – перемога, ми рухаємось вперед"

Я задоволений, що зіграв на нуль, але це робота всієї команди. Ми дуже багато віддали сил і я хочу подякувати партнерам. Головне – перемога, ми рухаємося вперед,

– відповів Лунін.

Також Лунін відповів на запитання про щільний графік матчів Реала, до якого мадридський клуб спокійно готовий.

"Щільний графік? Тренер та його штаб дуже добре справляються з цим. Ми добре тренуємося, практично у кожного своя програма. З нетерпінням чекаємо на участь у всіх змаганнях", – сказав український голкіпер "вершкових".

Вже 7 січня на Реал чекає гостьове протистояння проти Вільярреала. Майбутній суперник "Королівського клубу" набрав 24 очки та посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Андрій Лунін провів свій 7-й матч у сезоні-2022/2023. За зіграний час голкіпер пропустив 4 м'ячі та у 3 поєдинках відстояв на нуль.