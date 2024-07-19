Карпати оголосили про зміни у тренерському штабі після відставки Маркевича: хто очолив "левів"

У четвер. 18 липня, львівські Карпати залишилися без головного тренера. Клуб і Мирон Маркевич досягли взаємної згоди про припинення співпраці.

На наступний день "леви" офіційно оголосили про призначення нового наставника. Ним став Владислав Лупашко, який до цього був головним тренером команди U-19.

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Зміни на тренерському містку Карпат

Повідомляється, що функції старшого тренера "зелено-білих" виконуватиме Сергій Лавриненко, а тренером воротарів став Богдан Шуст. Усі вони входили до тренерського штабу в юнацькій команді Карпат.

Нагадаємо, що "леви" під керівництвом Мирона Маркевича завершили сезон-2023/2024 на другому місці в Першій лізі. Це дозволило команді піднятися у класі та в новій кампанії брати участь в Українській Прем'єр-лізі.

. Переможцем же турніру став Інгулець. Саме Владислав Лупашко очолював команду, яка в останньому турі вирвала чемпіонство у "золотому" матчі з Карпатами.

Зазначимо, що перший офіційний матч в УПЛ Карпати мають зіграти проти Вереса. Базовий день проведення першого туру – 3 серпня.