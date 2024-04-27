"Леви" повертаються в еліту: Карпати достроково вийшли в УПЛ
Львівські Карпати успішно виконали завдання-мінімум на сезон. У наступному чемпіонаті команда Мирона Маркевича гратиме в елітному дивізіоні.
За чотири тури до завершення чемпіонату Першої ліги визначився клуб, який вийшов в УПЛ. У шостому турі Чемпіонської групи Карпати обіграли Полтаву (1:0) та гарантували собі місце в елітному дивізіоні, пише 24 Канал.
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Карпати здобули пряму путівку в УПЛ
Перемогу "левам" приніс єдиний гол у матчі, який забив форвар Ігор Невес. У паралельному матчі претендент на підвищення в класі Лівий берег поступився Кудрівка-Нива (1:2).
Таким чином, Карпати вже не опустяться нижче другого місця, яке гарантує підвищення в класі. До завершення чемпіонату залишилося зіграти ще чотири поєдинки.
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував повернення до УПЛ. Досвідчений фахівець зазначив, що головне завдання ще не виконано.
Зрештою, головне, що взяли гору й достроково підвищилися в класі. Та почивати на лаврах ніколи, адже завдання – стати найсильнішою командою Першої ліги – ніхто з порядку денного не знімав,
– відмітив Маркевич у коментарі Sport.ua.
Карпати забезпечили пряму путівку в УПЛ / фото ФК Карпат
Повернення довжиною у чотири роки
- Нагадаємо, що за підсумком сезону 2019/20 львівські Карпати залишили УПЛ. Попередні власники довели клуб до банкрутства та зникнення команди.
- У жовтні 2020 року було оголошено про відродження клубу. Нові Карпати грали в аматорській лізі, Другій лізі, а з сезону 2022/23 у Першій.
- Однак з першої спроби "леви" не зуміли здобути путівку в УПЛ.
- На початку сезону 2023/24 команду очолив легендарний тренер Карпат Мирон Маркевич, який виконав завдання підвищення в класі.
Відеоогляд матчу Полтава – Карпати