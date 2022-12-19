Без прощальної пісні: Бензема завершив кар'єру у збірній Франції

Чинний володар Золотого М'яча Карім Бензема вирішив заікнчити певний етап у своій кар'єрі. Нападник завершив виступи за збірну Франції

Карім Бензема пропустив ЧС-2022 у Катарі через травму. Його збірна Франції стала срібним призером мундіалю, оскільки поступилась у фіналі збірній Аргентині у фіналі. Команди не змогли вияснити сильнішого у основний та додатковий час (3:3)

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Причина рішення Каріма

Виною такого рішення форварда Реал Мадриду міг стати конфлікт між Бенземою та головним тренером "лє блє" Дід'є Дешамом. Бензема, незважаючи на травму, яка залишила його за бортом мундіалю, хотів залишитися в розташуванні національної команди, але Дешам був проти. Бензема обірвав усі контакти з тренерським штабом збірної Франції. Згодом гравець відхилив запрошення президента Франції Еммануеля Макрона відвідати фінал ЧС-2022 у Катарі. Бензема коротко і ясно попрощався з вболівальниками збірної Франції:

"Я доклав зусиль і припустився помилок, щоб бути там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я написав власну історію, а наша спільна – закінчується", – написав Бензема.

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Бензема дебютував за збірну Франції у 2007 році у поєдинку проти збірної Австрії, у якому забив свій перший гол. Також Бензема мав змогу ще у 2006 році зіграти за збірну Алжиру, звідки у нього є коріння, але він обрав європейську команду. Загалом Карім провів за "лє блє" 97 матчів, в яких забив 37 голів та віддав 20 асистів. Також Бензема допоміг збірній Франції виграти Лігу Націй 2021-2022.