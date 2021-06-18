Маємо бути на 100 відсотків сконцентрованими, – Караваєв про матч Євро-2020 Україна – Австрія

Олександр Караваєв оцінив шанси збірної України на успіх в матчі проти Австрії. Третій поєдинок на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка проведуть у Бухаресті 21 червня.

Захисник "синьо-жовтих" зазначив, що у цій зустрічі важко визначити фаворита, бо обом командам потрібно перемагати. Про це він повідомив під час пресконференції 18 червня.

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Фізично та тактично обидві збірні готові добре, тому хто краще підготується у психологічному, емоційному сенсі, той і отримає перевагу. У збірної Австрії є індивідуально сильні гравці, всі футболісти дуже потужні, непоступливі у боротьбі,

– сказав оборонець.

Збірна змушує вболівальників хвилюватися

Олександр Караваєв розповів, що збірна України працюватиме над психологією, щоб не повторювалася ситуація з "валідольними" кінцівками матчів, які змушують вболівальників хвилюватися.

Тренерський штаб постійно нагадує, що ми маємо бути на 100 відсотків сконцентрованими. Будемо працювати на тим, щоб у наступній грі це не повторювалося,

– наголосив футболіст.

Група С чемпіонату Європи-2020

Після двох турів у групі C збірні України та Австрії мають у своєму активі по 3 очки.

Саме ці дві націольні команди в очній зустрічі вирішуватимуть долю другої путівки квартету в плей-офф Євро-2020.

Цікаво, що Нідерланти, які здобули 2 перемоги, вже гарантували собі вихід в 1/8 турніру.

Наступний матч на Євро-2020 збірна України зіграє з Австрією у понеділок, 21 чевня.

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