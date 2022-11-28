Камерун та Сербія розійшлись шаленою мировою: розкішний камбек та гол-шедевр ЧС-2022 – відео

Матч Камерун – Швейцарія відкрив дев'ятий ігровий день чемпіонату світу-2022 з футболу. Команди розписали неймовірно щедру на голи мирову 3:3.

Камерун – Сербія 3:3

Голи: Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотінг, 66 – Павлович, 45+1, Мілінковіч-Савіч, 45+3, Мітровіч, 53

Початок матчу був повністю за гостями. Слід взяти до уваги лише, скільки моментів із вбивчих позицій змарнував Мітровіч. Нападник гостей не зміг переграти голкіпера, то не влучив у рамку воріт, то взагалі його удар взяла на себе стійка, повідомляє 24 канал.

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Далі на футбольноу полі почало діяти правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". На 29-й хвилині Кастеллетто замкнув передачу на дальній стійці передачу головою від Н'Кулу. Камерун відкрив рахунок у зустрічі 1:0.

Гості змогли відігратись у рахунку лише під час компенсованого до першого тайму часу. Спершу Павлович найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного від Тадича – 1:1.

Після відпочинку серби забили втретє. На 53-й хвилин Мітровіч нарешіт реалізував свій момент. Сербія познущалась із захисту Камеруну у їх же штрафному майданчику. А знущання результативно завершив нападник англійського Фулхема – 1:3.

Сербія вже більш переконливо повела у рахунку.

Неймовірний камбек камерунців

Але Камерун є Камерун. На 63-й хвилині справжній шедевр вдався Абубакару. 30-річний нападник красиво перекинув голкіпера суперника. Спершу суддя скасував гол через піднятий прапорець у лайнсмена. Але після відеоповтору зарахував взяття воріт.

Минуло лише три хвилини, як господарі зрівняли цифри на табло 3:3. Голом відзначився Чупо-Мотінг.

Останні 20 хвилин були дуже цікавими. Жодна з команд не хотіла поступатись, адже у першому турі ЧС-2022 обидві зазнали поразок.

Мітровіч за короткий час двічі зарожував воротам суперника. Але знов форвард не реалізував свої моменти.

Камерун та Сербія розписали результативну мирову 3:3. Обидві збірні набрали перші очки на Мундіалі у Катарі.

Відеоогляд матчу Камерун – Сербія