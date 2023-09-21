Клуб з Боснії виграв дебютний матч Ліги конференцій, програючи 0:3 – відео казкового камбеку

Зріньські вперше вийшов у групову стадію єврокубка і одразу приголомшив у матчі проти АЗ. Боснійському чемпіону вдалось забити аж чотири голи після перерви.

Зріньські – АЗ Алкмар 4:3

Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, де Віт, 44)

У четвер, 21 вересня, в Лізі конференцій проходять матчі 1 туру групової стадії. Головну сенсацію у стартовий матчдей створив клуб Зріньські, чемпіон Боснії і Герцеговини, пише 24 канал.

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Команда вперше у своїй історії пробилась до групової стадії єврокубка. І у першій же грі приголомшив АЗ з Нідерландів. Фаворит очікувано захопив ініціативу на старті та встиг забити аж тричі до перерви.

Здавалось, що справа вже вирішена для клубу з Алкмара. Втім боснійці не склали рук та здійснили крутий камбек у другому таймі. Зріньські вдалось забити аж чотири голи до 81 хвилини.

Відеоогляд матчу Зріньські – Астон Вілла:

Особливо яскравими вийшли два перших м'ячі. Кожуль влучно пробив зі штрафного, а удар Чорлуки направив снаряд за комірець кіперу. Переможний м'яч за дев'ять хвилин до фінального свистка забив той же Кожуль.

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Тож Зріньські здобув перші три очки в групі Ліги конференцій. Команди грають в одному квартет із Легією та Астон Віллою і в паралельній грі також сталась сенсація. Поляки змогли перемогти команду Унаї Емері (3:2).

Відеоогляд матчу Легія – Астон Вілла: