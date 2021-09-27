В кальянній побачимо когось – ї*ало будемо бити, – фанати Кривбасу футболістам після розгрому

Криворізький Кривбас в домашньому матчі проти лідера Першої ліги харківського металіста зазнав принизливої поразки. Фанатам клубу це не дуже сподобалося, тож після матчу вони влаштували не надто приємну розмову з футболістами.

До цього матчу Металіст випереджав Кривбас на п'ять очок. Тож криворізька команда мала можливість скоротити відставання у випадку перемоги. Але натомість була розгромлена суперником 0:5.

Як це було Металіст у феєричному матчі розтрощив Кривбас: відео

Після гри футболісти Кривбасу підійшли до трибуни з вболівальниками. Ті не надто підбирали слова у спілкуванні з гравцями.

"У кальянні треба менше ходити, бл*дь. Побачимо когось із гравців в кальянній на**й – ї*ало будемо бити всім, бл*дь. Відразу пробиватимемо в обличчя. Оху*ли бл*дь. Ні характеру, нічого, розслабилися, с*ка", – кричав один з вболівальників.

Відео "спілкування" вболівальників з футболістами Кривбасу (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Варто додати, що в цьому матчі відзначилися і щодо вболівальників гостей. Організатори матчу запроторили фанатів Металіста у клітку на стадіоні.