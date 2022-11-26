На межі законів Катару: сексуальна фанатка "запалила" хорватів своєю підтримкою

Іванна Кнолль, яку називають "найсексуальнішою фанаткою" чемпіонатів світу, показала свої пишні форми в Катарі. За це її навіть почали критикувати через, мовляв, неповагу до культури та звичаїв країни-господарки ЧС-2022.

Уболівальниця збірної Хорватії опублікувала в соціальних мережах низку фото та відео зі своєю незвичною підтримкою улюбленої збірної.

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Гаряча підтримка Хорватії

Іванна Кнолль відома серед уболівальників ще з часів чемпіонатів світу 2014 та 2018 років. Особливо останнього, де збірна Хорватії сенсаційно дійшла до фіналу. Можливо, частково навіть завдяки такій підтримці.

Здивувала вболівальниця "шахматних" і цього разу. Особливо на фоні того, що країною-господаркою чемпіонату світу-2022 є Катар – держава, де суворо дотримуються ісламських звичаїв.

Та це не завадило Іванні показати свої пишні форми – як на стадіоні, так і за його межами. Дівчина побувала на дебютному для хорватів матчі проти Марокко. На стадіон вона прийшла в "шахматному" біло-червоному платті, яке чудово підкреслює її неймовірні форми.

Хоча дебют видався невдалим для хорватів – вони "розписали" нульову нічию зі збірною Марокко, це не надто засмутило Іванну Кнолль. Трохи згодом вона прогулялась набережною Дохи в сексуальному купальнику тих самих кольорів, що й плаття.

Через це дівчину навіть почали звинувачувати в коментарях, що, мовляв, вона без поваги до культури, релігії та звичаїв Катару. Та хіба ці хейтери щось тямлять у справжньому вболіванні?