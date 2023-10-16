Наші запалюють в Англії: українець забив гол-красень Вулверхемптону й асистував у грі з Челсі
Джерело:Іван Струк
Юний Іван Струк демонструє клас у "Туманному Альбіоні". Гравця уже встигли відзначити.
Український півзахисник Іван Струк відзначився двома результативними діями у Англії. Зокрема, 16-річний гравець забив гол та віддав асист.
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Є ким пишатись
Молодий український легіонер, який виступає у складі Сандерленда, відчуває себе у своїй шкірі в тамтешній лізі U-16. Діло в тому, що Іван, демонструє справді хороший рівень, до того ж, відзначившись корисними діями. Зокрема, Струк за останній тиждень зміг записати на свій рахунок гол та асист.До речі. У складі Сандерленда, проте інших вікових складів, виступають ще два представники України, а саме збірник Назарій Русин та Тимур Тутєров.
Українець оформив забитий м'яч у поєдинку проти однолітків із Вулверхемптона, проте не абияким. Іван примудрився поцілити в "дев'ятку" з-за меж карного майданчика. Результативну передачу Струк віддав у матчі проти "рідного" Челсі. Українець підхопив м'яч на своїй половині поля, корпусом відтіснивши суперника, а згодом на швидкості пройшовши ще одного опонента, що дозволило йому викотити під удар партнеру по команді, який скористався нагодою.
Відео результативних дій Струка:
Нагадаємо, що Іван у грудні 2022-го року підписав контракт з лондонським Челсі, проте згодом змінив футбольну прописку, перебравшись саме у Сандерленд.Варто відзначити. Гра Струка не залишилась непоміченою, тому українець потрапив до символічної збірної тижня за версією Theplayersl0unge.
Символічна збірна / Theplayersl0unge