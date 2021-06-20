Італія мінімально перемогла Уельс та може стати суперником України в 1/8 фіналу Євро-2020: відео

Збірні Італії та Уельсу в неділю, 20 червня, зіграли останній матч в групі А. Італія в цьому матчі оформила чергову перемогу.

Італія – Уельс 1:0

Гол: Пессіна, 39

Вилучення: Ампаду, 55 (Уельс)

Збірна Італії виграла два перші матчі в групі з однаковим рахунком 3:0.

До цього матчу Італія набрала шість очок, Уельс – чотири. Тож переможець цього матчу виходив з групи з першого місця. Італію влаштовувала і нічия.

До цього матчу Італія виграла десять ігор поспіль.

На цю гру Італія виставила майже резервний склад.

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Дев'ять ударів по воротах лише за перший тайм завдала Італія у матчі проти Уельсу. На це валлійці відповіли лише двома ударами. Але з голами справа не пішла. Гравці збірної Італії раз за разом марнували нагоди. А коли б здавалося, що вони таки нарешті заб'ють, на заваді ставав голкіпер Ворд.

Та все ж одного разу в першому таймі Ворд не врятував. Італійці отримали право на штрафний удар. Верратті подав у штрафний майданчик, а Пессіна, легко його зачепивши, відправив у кут воріт. Так рахунок у матчі був відкритий.

Відео голу Пессіни

У другому таймі італійці продовжували марнувати свої нагоди. Бернардескі ударом зі штрафного влучив у штангу.

Валлійці могли забити гол та зрівняти рахунок, але Бейл з вбивчої позиції пробив вище воріт.

Догравали ж матч валлійці в меншості. Ампаду в центрі поля зіграв прямою ногою грубо проти Бернардескі, за що одразу отримав пряму червону картку.

Цікавим моментом в цій грі стало те, що наприкінці зустрічі відбулася заміна голкіперів – замість Доннарумми на поле вийшов Сірігу.

Відеоогляд матчу Італія – Уельс

Італія перемагає у матчі проти Уельсу та з першого місця виходить з групи A. В 1/8 фіналу "скуадра адзурра" зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі C. Поки на цій позиції збірна України.

Уельс теж вийшов в плей-офф з другого місця в групі A. Вони мають однакову кількість очок як і швейцарці (по чотири), але випереджають їх за кращою різницею забитих та пропущених голів.