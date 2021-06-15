Італія першою може вийти у плей-офф Євро-2020: прогноз на матч зі Швейцарією

Збірна Італії першою може оформити вихід у плей-офф Євро-2020. Для цього команді Роберто Манчіні слід перемагати Швейцарію у рамках 2-го туру групи A.

Історія суперництва Італії та Швейцарії налічує чимало років, проте в офіційних матчах команди не зустрічалися з 1999 року.

До слова Чи реабілітується Туреччина після розгрому від Італії на Євро-2020: прогноз на матч з Уельсом

Останні офіційні матчі команд відбулися у кваліфікації Євро-2000. Італія взяла верх в Удіне (2:0), а в Лозанні була зафіксована нульова нічия.

"Скуадра адзурра" впевнено розпочала Євро-2020, розгромивши Туреччину (3:0). Натомість Швейцарія не змогла втримати переможний результат у грі проти Уельсу (1:1).

Якщо Італія переможе Швейцарію, то першою гарантує собі участь у плей-офф Євро-2020. Переможець групи A зустрінеться з командою, яка посяде другу сходинку у квартеті C (Нідерланди, Австрія, Україна, Північна Македонія).

Італія – Швейцарія: прогноз Favbet на матч Євро-2020

Фаворитом поєдинку прогнозовано є збірна Італії. Перемогу господарів стадіону в Римі фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,57. Букмекери пропонують коефіцієнт 3,25 на те, що підопічні Манчіні виграють з різницею у два голи.

Швейцарії, яка втратила очки в грі з Уельсом, вкрай важливо перемагати або принаймні не програти. Перемогу команди Владиміра Петковича оцінюють коефіцієнтом 6,80. Якщо ж гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,10.

У компанії Favbet пропонують високий коефіцієнт 2,30 на те, що обидві команди заб'ють в основний час гри. Італія та Швейцарія не йдуть з поля без забитого м'яча вже 10 матчів.

Який футболіст заб'є гол

Чіро Іммобіле – коефіцієнт 2,30

Лоренцо Інсіньє – коефіцієнт 2,90

Гаріс Сеферович – коефіцієнт 4,60

Бріль Емболо – коефіцієнт 6,20

Поєдинок Італія – Швейцарія відбудеться 16 червня. Початок гри о 22:00.